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Спорт

УЕФА обновил таблицу коэффициентов с участием казахстанских клубов

Футбол Таблица Коэффициентов, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 12:01 Фото: Instagram/championsleague
В обновленной таблице коэффициентов УЕФА на данный час фигурируют восемь казахстанских футбольных коллективов, лидером среди которых является столичная "Астана", сообщает Zakon.kz.

Данный рейтинг лучших клубов континента составляется на основе пяти последних еврокубковых сезонов. И здесь "Астана" занимает 134-е место в общей таблице европейских команд, с активом в 13 очков. Для сравнения: год назад подопечные Григория Бабаяна размещались на 136-ой позиции, тогда накопили 11 баллов.

Далее в обновленном рейтинге УЕФА располагаются "Тобол" (Костанай, №183 – 8 очков), "Кайрат" (Алматы, №266 – 5,5), "Ордабасы" (Шымкент, №306 – 4,5), "Актобе" (Актобе, №352 – 3), "Шахтер" (Караганда, №376 – 2,5), "Кызылжар" (Петропавловск, №387 – 2), "Кайсар" (Кызылорда, №388 – 1,5).

В предстоящем сезоне честь Казахстана в еврокубках будут защищать четыре клуба.

"Кайрат" выступит в Лиге чемпионов, "Актобе" получил право играть в Лиге Европы, "Астана" и "Ордабасы" сыграют в Лиге конференций.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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