УЕФА обновил таблицу коэффициентов с участием казахстанских клубов
Данный рейтинг лучших клубов континента составляется на основе пяти последних еврокубковых сезонов. И здесь "Астана" занимает 134-е место в общей таблице европейских команд, с активом в 13 очков. Для сравнения: год назад подопечные Григория Бабаяна размещались на 136-ой позиции, тогда накопили 11 баллов.
Далее в обновленном рейтинге УЕФА располагаются "Тобол" (Костанай, №183 – 8 очков), "Кайрат" (Алматы, №266 – 5,5), "Ордабасы" (Шымкент, №306 – 4,5), "Актобе" (Актобе, №352 – 3), "Шахтер" (Караганда, №376 – 2,5), "Кызылжар" (Петропавловск, №387 – 2), "Кайсар" (Кызылорда, №388 – 1,5).
В предстоящем сезоне честь Казахстана в еврокубках будут защищать четыре клуба.
"Кайрат" выступит в Лиге чемпионов, "Актобе" получил право играть в Лиге Европы, "Астана" и "Ордабасы" сыграют в Лиге конференций.