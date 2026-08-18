УЕФА выделил более 300 млн тенге каждому клубу казахстанской Премьер-лиги

Казахстанские клубы получили солидарные выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам еврокубкового сезона 2025/26, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КФФ, финансовые средства направлены на развитие детско-юношеского футбола и поддержку клубной системы подготовки игроков.

Солидарные выплаты распределены между клубами – участниками казахстанской Премьер-лиги сезона 2025, которые соответствуют установленным требованиям УЕФА. Общая сумма выплат составила 7 754 000 евро (4 145 753 640 тенге). Каждый клуб получил по 596 461 евро (318 903 838 тенге).

Получателями солидарных выплат стали: "Астана", "Тобол", "Елимай", "Актобе", "Женис", "Ордабасы", "Окжетпес", "Кызылжар", "Улытау", "Кайсар", "Жетысу", "Атырау" и "Туран".

ФК "Кайрат", как участник общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, получил призовые бонусы за участие в турнире.

На днях алматинский коллектив одержал седьмую победу подряд в КПЛ-2026, обыграв дома "Улытау" в закрытом режиме.