#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
461.39
534.75
5.45
Спорт

УЕФА выделил более 300 млн тенге каждому клубу казахстанской Премьер-лиги

Футбол Выделение Финансов, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:51 Фото: kff.kz
Казахстанские клубы получили солидарные выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам еврокубкового сезона 2025/26, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КФФ, финансовые средства направлены на развитие детско-юношеского футбола и поддержку клубной системы подготовки игроков.

Солидарные выплаты распределены между клубами – участниками казахстанской Премьер-лиги сезона 2025, которые соответствуют установленным требованиям УЕФА. Общая сумма выплат составила 7 754 000 евро (4 145 753 640 тенге). Каждый клуб получил по 596 461 евро (318 903 838 тенге).

Получателями солидарных выплат стали: "Астана", "Тобол", "Елимай", "Актобе", "Женис", "Ордабасы", "Окжетпес", "Кызылжар", "Улытау", "Кайсар", "Жетысу", "Атырау" и "Туран".

ФК "Кайрат", как участник общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, получил призовые бонусы за участие в турнире.

На днях алматинский коллектив одержал седьмую победу подряд в КПЛ-2026, обыграв дома "Улытау" в закрытом режиме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Рейтинг европейских команд
11:07, 14 декабря 2024
УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов Европы с участием представителей Казахстана
Футбол Рейтинг УЕФА
09:44, 13 июля 2024
Какие места занимают казахстанские футбольные клубы в новом рейтинге УЕФА
Какие казахстанские клубы получат деньги от УЕФА
13:04, 08 февраля 2024
Какие казахстанские клубы получат деньги от УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские клубы получили выплаты от УЕФА за еврокубковый сезон
16:40, Сегодня
Казахстанские клубы получили выплаты от УЕФА за еврокубковый сезон
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:22, Сегодня
"Греко-римлянин" из Армении завершил выступление казаха Нурдаулета Рахмана на ЧМ-2026
Ислам Махачев
16:17, Сегодня
Экс-чемпион Адесанья заявил, что Махачев доказал своё превосходство в UFC
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
16:01, Сегодня
Казахстанский "классик" Марлан Бакаев потерпел фиаско в судьбоносной для себя схватке на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: