Казахстанская легкоатлетка отвоевала "золото" на турнире в Греции
Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова завоевала золотую медаль на международном турнире в Ханье (Греция), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту. В лучшей попытке Овчинникова показала 190 сантиметров.
На недавнем чемпионате Азии в Гуми с таким результатом атлетка была бы первой, но не попала в состав.
Второе место заняла Татьяна Гкусин (Греция) – 188 сантиметров. Бронзовую медаль завоевала Стялиана Иоанниду (Кипр) – 188 сантиметров.
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