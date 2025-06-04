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Спорт

Казахстанская легкоатлетка отвоевала "золото" на турнире в Греции

Легкоатлетка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 07:10 Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова завоевала золотую медаль на международном турнире в Ханье (Греция), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту. В лучшей попытке Овчинникова показала 190 сантиметров.

На недавнем чемпионате Азии в Гуми с таким результатом атлетка была бы первой, но не попала в состав.

Второе место заняла Татьяна Гкусин (Греция) – 188 сантиметров. Бронзовую медаль завоевала Стялиана Иоанниду (Кипр) – 188 сантиметров.

Ранее выяснилось, сколько денег и рейтинговых очков заработал Бублик на "Ролан Гаррос-2025".

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Аксинья Титова
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