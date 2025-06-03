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Спорт

Сколько денег и рейтинговых очков заработал Бублик на "Ролан Гаррос-2025"

Теннис Призы Очки, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 14:05 Фото: Instagram/rolandgarros
Дебютный прорыв казахстанского теннисиста Александра Бублика в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции заметно сказался в его личных достижениях, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, он обыграл одного из фаворитов нынешних состязаний и пятую ракетку мира Джека Дрэйпера – 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. 

Во-вторых, за свою победу Бублик получил солидный денежный куш в размере 440 000 евро (256 942 400 тенге).

В-третьих, казахстанец сейчас с 62-ой позиции мирового Live-рейтинга поднялся на 43-е место. 

Отмечая заслуги Александра, также стоит почеркнуть, что он ни разу ранее не проходил на "Ролан Гаррос" дальше второго круга в одиночном разряде.

А теперь 4 июня его ждет четвертьфинальная битва против лучшего теннисиста мира – итальянца Янника Синнера.

Также в этот день казахстанцы будут переживать за Анну Данилину, которая постарается завоевать путевку в полуфинал парных игр французского чемпионата.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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