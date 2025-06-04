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Спорт

Александр Шевченко пробился в четвертьфинал чешского "Челленджера"

Теннис Четвертьфинал Челленджер, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 14:36 Фото: ktf.kz
4 июня второй номер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Шевченко первым сумел войти в список лучшей восьмерки на "Челленджере" в чешском городе Простеёв, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец, который ныне занимает 103-ю позицию мирового рейтинга, во втором круге чешских соревнований обыграл представителя Испании Алехандро Моро Канаса.

За путевку в четвертьфинал грунтового турнира Шевченко был сильнее своего соперника в двух сетах – 6:2, 6:2.

На старте текущих состязаний Александр переиграл местного "квалифайера" Петра Бранчлика – 7:6, 6:3.

Теперь второй номер казахстанской сборной за выход в полуфинал чешских состязаний сыграет с Виталием Сачко из Украины.

Александр Шевченко приехал в Чехию из Парижа, где участвовал в Открытом чемпионате Франции и проиграл во третьем круге одиночного разряда американцу Итану Куину.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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