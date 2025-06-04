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Спорт

Бублик завершил выступление на "Ролан Гаррос", уступив первой ракетке мира

Александр Бублик , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 21:54 Фото: КФТ РК
Казахстанский теннисист Александр Бублик 4 июня не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции, уступив в 1/4 финала лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру, сообщает Zakon.kz.

Матч завершился в трех сетах – 1:6, 6:7, 0:6.

Несмотря на мощное начало турнира и исторический выход в четвертьфинал, Бублик не сумел навязать борьбу одному из фаворитов. Он провел на корте 1 час 50 минут, за которые выполнил пять эйсов, но допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов.

В то же время Синнер уверенно контролировал ход встречи: 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейков из 14 попыток.

Для Бублика это был лучший результат на турнирах "Большого шлема" в карьере. В полуфинале Синнер встретится с победителем пары Новак Джокович – Александр Зверев.

А ранее Анна Данилина сенсационно вышла в полуфинал парных игр на "Ролан Гаррос".

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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