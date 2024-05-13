Янник Синнер может стать первой ракеткой мира по итогам "Ролан Гаррос", если Джокович не выйдет в финал
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В прошлом году Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции, и теперь ему надо защищать 2000 очков. Вторая ракетка мира Синнер на "Ролан Гаррос – 2023" завершил выступление во втором круге, проиграв тогда немецкому теннисисту Даниэлю Альтмайеру. Даже если итальянец проиграет в первом круге парижского турнира, то он потеряет всего 10 очков.
В текущем рейтинге Джокович опережает Синнера на 1090 очков, а если он не выйдет в финал Открытого чемпионата Франции, то потеряет 1280 баллов. В таком случае Синнер опередит серба, даже если проиграет в первом раунде турнира.
36-летний Джокович является рекордсменом ATP по количеству недель, проведенных в ранге первой ракетки мира (424 недели).
Ранее легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил выступление на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Риме.