Янник Синнер может стать первой ракеткой мира по итогам "Ролан Гаррос", если Джокович не выйдет в финал

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович может потерять первую строчку в мировом рейтинге по итогам Открытого чемпионата Франции. Если он не сможет выйти в финал "Ролан Гаррос", то лидером табели о рангах станет итальянский игрок Янник Синнер, сообщает Zakon.kz.

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В прошлом году Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции, и теперь ему надо защищать 2000 очков. Вторая ракетка мира Синнер на "Ролан Гаррос – 2023" завершил выступление во втором круге, проиграв тогда немецкому теннисисту Даниэлю Альтмайеру. Даже если итальянец проиграет в первом круге парижского турнира, то он потеряет всего 10 очков.

В текущем рейтинге Джокович опережает Синнера на 1090 очков, а если он не выйдет в финал Открытого чемпионата Франции, то потеряет 1280 баллов. В таком случае Синнер опередит серба, даже если проиграет в первом раунде турнира.

36-летний Джокович является рекордсменом ATP по количеству недель, проведенных в ранге первой ракетки мира (424 недели).

Ранее легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил выступление на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Риме.