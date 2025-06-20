Опубликован видеообзор сенсационной победы Бублика над первой ракеткой мира

В ночь на 20 июня лучший теннисист Казахстана Александр Бублик обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера. Наш спортсмен нанес итальянцу третье поражение в этом сезоне и пробился в четвертьфинал турнира ATP 500 в Галле (Германия), сообщает Zakon.kz.

Александр Бублик победил в трех упорных партиях со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Сейчас баланс их личных встреч стал 4:2, все еще в пользу итальянца, который после матча прокомментировал свое поражение.

"У меня были шансы выиграть матч. Во втором сете он за счет подачи ничего мне не дал, но в третьем были ситуации, когда мог склонить игру в свою пользу. Попробовал все, но не сложилось, он лучше провел ключевые моменты. После поражения в Париже бороться здесь было тяжело. Относительно доволен тем, что провел два матча на траве перед "Уимблдоном". Сейчас нужен перерыв, чтобы восстановиться психологически и физически. Психологически все в порядке, но физически устал". Янник Синнер

Надо отметить, что последняя победа казахстанца над Синнером случилась именно на травяном турнире в Галле два года назад, после отказа Синнера в четвертьфинале.

Не считая испанца Карлоса Алькараса, Бублик стал первым теннисистом, кто победил Янника с августа 2024 года.

Плюс к этому Александр не дал своему грозному оппоненту защитить чемпионский титул в Галле, который он завоевал в прошлом году.

"Я просто подавал, старался играть цепко и тащить все, что мог. Янник – невероятный игрок, не думал, что смогу его победить. Но у меня были шансы и я их реализовал, хорошо подавал. Конечно, тут шансы были лучше, чем в Париже. Знаю, на что способен. Могу хорошо принимать. Покрытие тут очень быстрое – и он давал мне шансы. Я пробил потрясающий форхенд, чтобы сделать брейк в третьем сете. И потом просто подавал. На траве, если проигрываешь подачу, отыграться тяжело. Я не из тех, кто часто отдает свою подачу. Так что я просто подавал и ставил его в неудобные позиции. Получилось хорошо". Александр Бублик

Теперь Бублик 20 июня сразится с 23-й ракеткой мира, представителем Чехии Томашем Махачем. Поединок стартует в 18:00 по казахстанскому времени.

А чуть позже, в 19:00, на корты Берлина выйдет Елена Рыбакина, чтобы помериться силами с первым номером WTA-Тура Ариной Соболенко.

Теннисистки поспорят за выход в полуфинал немецкого пятисотника.