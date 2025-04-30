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Все о теннисе

Впервые на турнире в Мадриде в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины

Впервые на турнире в Мадриде в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:13 Фото: MutuaMadridOpen
Украинские теннисистки, 17-я ракетка мира Элина Свитолина и Марта Костюк, занимающая 36-ю строчку в рейтинге, вышли в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Впервые в истории соревнований в испанской столице сразу две представительницы Украины сыграют в 1/4 финала.

Свитолина в матче за выход в полуфинал Мадрида встретится с 56-й ракеткой мира Моюкой Учижимой из Японии. Соперницей Костюк станет лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Четвертьфинальные пары:

Мэдисон Киз (США) – Ига Швёнтек (Польша);

Мирра Андреева (Россия) – Кори Гауфф (США);

Моюка Учижима (Япония) – Элина Свитолина (Украина);

Арина Соболенко (Беларусь) – Марта Костюк (Украина).

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей турнира WTA-1000 в Мадриде за 29 апреля.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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