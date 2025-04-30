Впервые на турнире в Мадриде в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины
Фото: MutuaMadridOpen
Украинские теннисистки, 17-я ракетка мира Элина Свитолина и Марта Костюк, занимающая 36-ю строчку в рейтинге, вышли в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.
Впервые в истории соревнований в испанской столице сразу две представительницы Украины сыграют в 1/4 финала.
Свитолина в матче за выход в полуфинал Мадрида встретится с 56-й ракеткой мира Моюкой Учижимой из Японии. Соперницей Костюк станет лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Четвертьфинальные пары:
Мэдисон Киз (США) – Ига Швёнтек (Польша);
Мирра Андреева (Россия) – Кори Гауфф (США);
Моюка Учижима (Япония) – Элина Свитолина (Украина);
Арина Соболенко (Беларусь) – Марта Костюк (Украина).
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей турнира WTA-1000 в Мадриде за 29 апреля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript