Спорт

ЮАР сыграет на чемпионате мира по футболу спустя 16 лет

Фото: cosafa.com
Поздно вечером 14 октября футболисты сборной ЮАР завоевали путевку на ЧМ-2026. Bafana Bafana в четвертый раз в своей истории и впервые с 2010 года пробивается на мундиаль, сообщает Zakon.kz.

Накануне подопечные бельгийского наставника Уго Броса дома обыграли команду Руанды со счетом 3:0. Этот результат позволяет сборной ЮАР занять первое место в отборочной группе С африканской зоны. Они отобрались на ЧМ-2026 с багажом в 18 очков.

Авторами победных голов в решающем поединке стали Таленте Мбата, Освин Апполлис и Эвиденс Макгопа.

Днем ранее с африканского континента место на предстоящем мундиале сенсационно обеспечила себе сборная Кабо-Верде. Это масштабное событие для островного государства, которое имеет население чуть больше полумиллиона человек.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Ошибка в тексте: