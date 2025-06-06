Бразилия сыграла первый матч под руководством Карло Анчелотти
Фото: Instagram/cbf_futebol
Утром 6 июня сборная Бразилии по футболу на выезде сыграла вничью с Эквадором (0:0) в рамках 15-го тура отборочного раунда ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.
Самая титулованная команда мира вышла на гостевой матч под дебютным руководством нового главного тренера Карло Анчелотти.
Подопечные итальянского специалиста не дали себя обыграть, сыграв в нулевую ничью с хозяевами поля.
После прошедшей игры Карло Анчелотти оценил свой дебют на новом месте работы.
"Думаю, условия были трудными, чтобы показать слаженную игру. Во втором тайме хорошие моменты были у Вини и Каземиро. В атаке могли сыграть лучше, но нужно учитывать и силу соперника. Эквадор также провел хороший матч. Хозяева хорошо оборонялись и нам было сложно находить пространство между линиями. Было трудно выходить в атаку, не хочу оправдываться, но на таком поле играть было нелегко". Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти
6 июня в Южной Америке также прошел ряд других встреч 15-го тура отбора ЧМ-2026. Уругвай на выезде проиграл Парагваю – 0:2, Аргентина в гостях обыграла Чили – 1:0.
Благодаря неудаче уругвайской дружины команда Анчелотти опередила их в турнирной таблице и поднялась на четвертое место, набрав 22 очка.
Впереди стоят Аргентина (34), Эквадор (24) и Парагвай (24).
Следующий матч пятикратные чемпионы мира проведут против Парагвая дома 11 июня.
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