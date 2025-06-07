Кори Гауфф стала чемпионкой "Ролан Гаррос"

Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая второе место в мировом рейтинге WTA, 7 июня одержала победу на "Ролан Гаррос – 2025" в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финале 21-летняя спортсменка вновь оказалась сильнее лидера рейтинга Арины Соболенко – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Матч длился 2 часа 40 минут. Гауфф записала на свой счет три эйса, восемь двойных ошибок и реализовала 9 из 21 брейк-пойнта. У Соболенко – два эйса, шесть двойных и 6 реализованных брейков из 13 попыток.

Для Гауфф это второй титул на турнирах "Большого шлема" – в 2023 году она выиграла US Open, также обыграв Соболенко в решающем матче.

Ранее сообщалось, что Янник Синнер вышел в финал "Ролан Гаррос", обыграв Новака Джоковича.

