Кори Гауфф стала чемпионкой "Ролан Гаррос"
Фото: Х/Roland-Garros
Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая второе место в мировом рейтинге WTA, 7 июня одержала победу на "Ролан Гаррос – 2025" в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В финале 21-летняя спортсменка вновь оказалась сильнее лидера рейтинга Арины Соболенко – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
Матч длился 2 часа 40 минут. Гауфф записала на свой счет три эйса, восемь двойных ошибок и реализовала 9 из 21 брейк-пойнта. У Соболенко – два эйса, шесть двойных и 6 реализованных брейков из 13 попыток.
What a crazy match point 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/qoq3uFARxc— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2025
Для Гауфф это второй титул на турнирах "Большого шлема" – в 2023 году она выиграла US Open, также обыграв Соболенко в решающем матче.
Ранее сообщалось, что Янник Синнер вышел в финал "Ролан Гаррос", обыграв Новака Джоковича.
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