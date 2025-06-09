Асхат Тагыберген завершил карьеру на фоне поражения Казахстана от Северной Македонии

Казахстанский футболист, полузащитник клуба "Тобол", лидер и капитан сборной страны Асхат Тагыберген завершил свою карьеру, сообщает Zakon.kz.

Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Али Алиев. О решении уйти 34-летний Тагыберген сообщил после поражения от Северной Македонии (0:1).

Тагыберген дебютировал за сборную в 2014 году, а в 2021-м стал капитаном. На его счету три гола и семь ассистов в 63 матчах. Забил Уэльсу, Сан-Марино и тот самый легендарный – Дании.

Асхат Тагыберген – первый и пока единственный казахстанский футболист, которого номинировали на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. Награда вручается игроку, забившему самый красивый гол года.

Ранее сообщалось, что Казахстан уступил Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026.