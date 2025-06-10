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Спорт

Соперники Казахстана устроили матч-триллер в отборе на ЧМ-2026

Футбол Гол Бельгия, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 10:09 Фото: Instagram/belgianreddevils
В ночь на 10 июня в Бельгии состоялся поединок отборочного раунда ЧМ-2026, где местная сборная одержала победу над представителями Уэльса – 4:3, сообщает Zakon.kz.

По ходу встречи "красные дьяволы" вели с комфортным счетом 3:0. Однако гости сумели отыграть эти три мяча, и здесь свое веское слово высказал главная звезда бельгийцев Кевин де Брюйне, который вырвал победу для хозяев поля за две минуты до финального свистка.

Счет в этой игре открыл бельгийский форвард хозяев Ромелу Лукаку, он успешно реализовал 11-метровый удар. Далее Юри Тилеманс и Жереми Доку утроили преимущество.

После этого подопечные Руди Гарсия расслабились, и футболисты Уэльса наказали соперника, забив сразу три мяча. Отличились Харри Уилсон, Сорба Томас и Бреннан Джонсон.

А точку в напряженном поединке поставил экс-звезда "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне – 4:3.

Тем самым Бельгия набрала четыре балла после двух игр текущего отборочного цикла ЧМ-2026 и поднялась на третью строчку турнирной таблицы подгруппы J.

Уэльс с активом в семь очков после четырех игр располагается на второй позиции.

Лидером группы J по-прежнему является сборная Северной Македонии, которая 9 июня на выезде обыграла Казахстан со счетом 1:0.

Команда Али Алиева после этой неудачи опустилась на четвертую строчку с багажом в три очка.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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