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Спорт

Алонсо получил хорошую новость на первой тренировке с "Реалом"

Футбол Первая Тренировка, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 16:39 Фото: Instagram/realmadrid
9 июня первое занятие во главе мадридского "Реала" провел его новый главный тренер Хаби Алонсо. С приходом испанского специалиста немного восстановились от травм и вернулись в общую группу лидеры "сливочных" Даниель Карвахаль, Эдер Милитао и Давид Алаба, сообщает Zakon.kz.

Вся вышеназванная троица является столпом обороны королевского коллектива и в их отсутствие "Реал" практически весь сезон имел проблемы с защитой.

Отсюда и вытекают неудовлетворительные результаты мадридской дружины – они проиграли в большинстве значимых турнирах сезона.

Сейчас у самого титулованного клуба мира остался последний шанс загладить перед фанатами неудачный сезон – хорошо выступить на клубном чемпионате мира в США.

Накануне игроки мадридского клуба начали подготовку к американскому турниру под руководством Хаби Алонсо.

Дебютная тренировка нового тренера совпала с возвращением в строй звезд "Галактикос" – Эдера Милитао, Даниэля Карвахаля, Давида Алабы, Браима Диаса, Антонио Рюдигера, Ферлана Менди, Эндрика и Эдуардо Камавинга.

Ряд других футболистов "Реала" еще продолжают восстановление и занимаются по индивидуальной программе.

Первый матч на КЧМ-2025 команда Алонсо сыграет 18 июня, против саудовского "Аль-Хилаля", в рамках группового этапа.

Новость о назначении Хаби Алонсо главным тренером мадридской клуба была распространена месяц назад.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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