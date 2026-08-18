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Спорт

Знаменитый Хосеп Гвардиола намекнул на завершение тренерской карьеры

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 14:24 Фото: Instagram/pepteam
Один из самых титулованных футбольных наставников мира – испанец Хосеп Гвардиола ныне находится без работы, но, с другой стороны, он и сам не старается встать у руля какого-то клуба после ухода из "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

55-летний специалист на днях в одной из бесед рассказал о некоторых своих проблемах и признался, что, возможно, завершит тренерскую деятельность.

22 мая 2026 года, после 10 лет работы, Гвардиола покинул пост главного тренера английского "Ман Сити".

"Не знаю, что буду делать, трудно вернуться назад. Вот мои чувства сегодня: нужно заново переосмыслить многое из того, что произошло в моей личной жизни. Надо немного разнообразить свою жизнь, отключиться от всего на некоторое время – это одна из главных моих целей". Хосеп Гвардиола

В прошлом сезоне Пеп при разговоре с игроками напоминал о распаде своего брака с Кристиной Серра и призвал команду к большей самоотдаче.

Семейная пара рассталась в декабре 2024 года после 10 лет брака, у них трое детей.

"Разведен с самой красивой женщиной на планете, она моя бывшая жена, невероятно люблю ее. Но страсть между нами угасла. В жизни, чем бы вы ни занимались, делайте это со страстью. Мне нужны не просто хорошие игроки, а игроки, увлеченные своим делом". Хосеп Гвардиола

Чики Бегиристайн, друг Гвардиолы и бывший спортивный директор "Манчестер Сити", также выступал за то, чтобы тренер взял перерыв в футбольной карьере. Они работали вместе в английском клубе девять лет.

"Вы можете проиграть со счетом 3:0, но жизнь продолжается и есть невероятные моменты, которые можете пережить со своими друзьями. Если он будет общаться только с людьми из мира футбола, и это будет для него единственным, что он знает, – он так и останется на тех же американских горках, на которых катался до сих пор. Ему нужно время, чтобы выбраться из этого состояния и по-настоящему обрести свободу".Чики Бегиристайн

Несмотря на некую неопределенность, Гвардиола признается, что страсть к футболу может вернуть его в спорт.

"Это радость и удовольствие видеть, как моя команда хорошо играет. Это мой девиз и цель, когда я просыпаюсь каждое утро, – и это так затягивает. Тренеры старшего поколения уходят на пенсию и хотят вернуться, а потом возвращаются снова. Они не могут без этого жить".Хосеп Гвардиола

Пока Хосеп находится на отдыхе, его бывший клуб в прошедшие выходные был разгромлен "Арсеналом" в матче за Суперкубок Англии.

Ныне "горожанами" руководит итальянец Энцо Мареска, который ранее тренировал "Челси".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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