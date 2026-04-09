Казахстанец вышел в финал этапа Кубка мира по стрельбе

Фото: olympic.kz

Гранада (Испания) в эти дни принимает этап Кубка мира по пулевой стрельбе. В стрельбе из пневматического пистолета (10 м) в финал турнира пробился казахстанец Валерий Рахимжан, сообщает Zakon.kz.

Наш спортсмен в итоге занял восьмое место. Первым финишировал китаец Бу Шуайхан. Второе место занял Антон Аристархов (Россия). Замкнул тройку лучших Бугра Селимзаде (Турция). Ранее сообщалось, что женская сборная Казахстана по боксу расположилась на второй строчке медального зачета чемпионата Азии-2026, который завершился 9 апреля на ринге Улан-Батора (Монголия).

