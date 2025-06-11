#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
508.42
580.72
6.48
Спорт

Суперкомпьютер назвал сильнейшую футбольную лигу мира

Футбол Лучшая Лига Мира, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:05 Фото: Instagram/premierLeague
В конце каждого футбольного сезона подводятся итоги и определяется лучший по рейтингу чемпионат. На этот раз эту премию отдали английской Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

По версии Sports Opta, список составлен по итогам сезона на основании уровня выступающих в чемпионатах команд. И здесь безоговорочное лидерство отдано представителям английского чемпионата.

Средний рейтинг 20-ти клубов Премьер-лиги, которые примут участие в будущем сезоне, по шкале от нуля до 100 составляет 92,6.

Футбол АПЛ Лучший, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:05

Фото: Instagram/premierLeague

Также надо учитывать то, что три клуба АПЛ в настоящее время входят в четверку лучших в мировом клубном рейтинге.

Первый – "Ливерпуль", второй – "Арсенал", а "Манчестер Сити" на четвертой позиции.

За английским чемпионатом в рейтинге сильнейших идут: Серия А (шкала 87), Ла Лига (87), Бундеслига (86,3) и Лига 1 (85,5).

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:05

Гегемонию европейских футбольных первенств в топ-10 разбавила Высшая Лига Бразилии, у которой девятое место со шкалой в 79,4.

К большому сожалению, представителей казахстанской Премьер-лиги не видно в этом списке сильнейших. Тем временем наша сборная 9 июня провела очередной матч в рамках отбора на ЧМ-2026 и проиграла дома Северной Македонии со счетом 0:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Родоначальники футбола впервые в истории проиграли представителям Африки
Спорт
12:54, Сегодня
Родоначальники футбола впервые в истории проиграли представителям Африки
Российский футболист с рекордом оформил покер в матче против Беларуси
Спорт
10:39, Сегодня
Российский футболист с рекордом оформил покер в матче против Беларуси
Бразилия одержала первую победу с Анчелотти и вышла на ЧМ-2026
Спорт
09:42, Сегодня
Бразилия одержала первую победу с Анчелотти и вышла на ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: