Суперкомпьютер назвал сильнейшую футбольную лигу мира

В конце каждого футбольного сезона подводятся итоги и определяется лучший по рейтингу чемпионат. На этот раз эту премию отдали английской Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

По версии Sports Opta, список составлен по итогам сезона на основании уровня выступающих в чемпионатах команд. И здесь безоговорочное лидерство отдано представителям английского чемпионата.

Средний рейтинг 20-ти клубов Премьер-лиги, которые примут участие в будущем сезоне, по шкале от нуля до 100 составляет 92,6.

Фото: Instagram/premierLeague

Также надо учитывать то, что три клуба АПЛ в настоящее время входят в четверку лучших в мировом клубном рейтинге.

Первый – "Ливерпуль", второй – "Арсенал", а "Манчестер Сити" на четвертой позиции.

За английским чемпионатом в рейтинге сильнейших идут: Серия А (шкала 87), Ла Лига (87), Бундеслига (86,3) и Лига 1 (85,5).

Гегемонию европейских футбольных первенств в топ-10 разбавила Высшая Лига Бразилии, у которой девятое место со шкалой в 79,4.

К большому сожалению, представителей казахстанской Премьер-лиги не видно в этом списке сильнейших. Тем временем наша сборная 9 июня провела очередной матч в рамках отбора на ЧМ-2026 и проиграла дома Северной Македонии со счетом 0:1.