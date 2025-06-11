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Спорт

Ракетка Надаля ушла на аукционе за рекордные 157 тысяч долларов

Теннис Продажа Ракетки, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 14:10 Фото: Instagram/rafaelnadal
Инвентарь, с которым легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль 8 лет назад выиграл Открытый чемпионат Франции, была продана на аукционе Prestige Memorabilia за 157 300 долларов, сообщает Zakon.kz.

Как информирует ESPN, король грунта играл этой ракеткой в финале "Ролан Гаррос"-2017, когда обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) и завоевал свой десятый титул на данном турнире.

Это самая дорогая ракетка, когда-либо проданная на аукционе. Прежний рекорд также принадлежит легендарному испанцу. Два года назад другая его ракетка ушла на аукционе за 139 тысяч долларов.

Той ракеткой Надаль победил россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5) в рамках финала Australian Open-2022.

Теннис Рекорд Продажи Ракетки, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 14:10

Фото: Instagram/rafaelnadal

39-летний Рафаэль Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде, в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Он один из лучших теннисистов за всю историю этой игры. Наиболее успешно выступал на грунтовых кортах, где выиграл аж 63 турнира, за что его прозвали "королем грунта".

В апреле этого года знаменитый испанец стал лауреатом 25-й премии Laureus World Sports Awards в номинации "Икона спорта". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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