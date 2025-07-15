Третья ракетка мира переходит под опеку Рафаэля Надаля
По информации Sky Sport Germany, Зверев уже прибыл в испанскую Мальорку и провел первые занятия под руководством Тони Надаля, который является дядей и бывшим наставником короля грунта.
Что касаемо самого Рафы, то 22-кратный чемпион Гранд слэмов может войти в тренерский штаб 28-летнего немца, но пока этот вопрос не решен.
Фото: Instagram/alexzverev123
Как пишут некоторые СМИ, после поражения Зверева от Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, легендарный Борис Беккер посоветовал ему поменять обстановку и тренера-отца.
Сам же Александр заявил, что находится в психологическом упадке и планирует что-то изменить перед "Мастерсом" в канадском Торонто.
Нынешний сезон Зверев начал хорошо, дойдя до финала Australian Open, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.
На "Уимблдоне-2025" он сенсационно уступил на старте французу Артуру Риндеркнешу.