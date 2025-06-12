#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
511.77
593.19
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
511.77
593.19
6.41
Спорт

Рыбакина и Путинцева выбыли в четвертьфинале парного разряда в Лондоне

Елена Рыбакина, теннис , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 22:35 Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисистки 12 июня завершили выступления в парном разряде на турнире WTA-500 в Лондоне с разными результатами, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не смогли пробиться в полуфинал, уступив в четвертьфинале американке Айше Мухаммад и нидерландке Деми Схурс (4-й посев) со счетом 1:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 4 минуты. 

В то же время Анна Данилина, выступающая за Казахстан в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер, оформила выход в полуфинал. В поединке второго круга они обыграли сильную пару – Сторм Хантер (Австралия) и Дезайри Кравчук (США) – со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

Ранее Елена Рыбакина начала травяной сезон с уверенной победы на турнире категории WTA-500 в Лондоне. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Елена Рыбакина уверенно стартовала на травяном турнире в Лондоне
Спорт
20:12, Сегодня
Елена Рыбакина уверенно стартовала на травяном турнире в Лондоне
ФК "Кайрат" усилился бразильским нападающим из европейского чемпионата
Спорт
17:49, Сегодня
ФК "Кайрат" усилился бразильским нападающим из европейского чемпионата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: