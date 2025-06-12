Рыбакина и Путинцева выбыли в четвертьфинале парного разряда в Лондоне

Казахстанские теннисистки 12 июня завершили выступления в парном разряде на турнире WTA-500 в Лондоне с разными результатами, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не смогли пробиться в полуфинал, уступив в четвертьфинале американке Айше Мухаммад и нидерландке Деми Схурс (4-й посев) со счетом 1:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

В то же время Анна Данилина, выступающая за Казахстан в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер, оформила выход в полуфинал. В поединке второго круга они обыграли сильную пару – Сторм Хантер (Австралия) и Дезайри Кравчук (США) – со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

Ранее Елена Рыбакина начала травяной сезон с уверенной победы на турнире категории WTA-500 в Лондоне.