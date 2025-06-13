"Эдмонтон" вырвал невероятную победу у "Флориды" в матче Кубка Стэнли

Утром 13 июня канадский хоккейный клуб "Эдмонтон" сравнял счет с "Флоридой" – 2:2 – в рамках финальной серии Кубка Стэнли-2025. "Ойлерз" выиграли четвертую схватку на выезде со счетом 5:4, переломив ситуацию в овертайме, сообщает Zakon.kz.

Главное событие данного матча произошло во втором периоде, когда гости сумели восстановить равновесие, уступая 0:3 после стартовых 20 минут.





"Пантеры" не только сравняли счет, но и перевели игру в овертайм.









А в добавленное время точку в поединке поставил форвард "нефтяников" Леон Драйзайтль, шайба которого стала победной – 5:4.





Таким образом, "Эдмонтон" сравнял счет в финале Кубка Стэнли против "Флориды" (2:2).



