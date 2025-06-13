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Спорт

"Эдмонтон" вырвал невероятную победу у "Флориды" в матче Кубка Стэнли

Хоккей Победа Флорида, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 12:24 Фото: Instagram/EdmontonOilers
Утром 13 июня канадский хоккейный клуб "Эдмонтон" сравнял счет с "Флоридой" – 2:2 – в рамках финальной серии Кубка Стэнли-2025. "Ойлерз" выиграли четвертую схватку на выезде со счетом 5:4, переломив ситуацию в овертайме, сообщает Zakon.kz.
Главное событие данного матча произошло во втором периоде, когда гости сумели восстановить равновесие, уступая 0:3 после стартовых 20 минут.

"Пантеры" не только сравняли счет, но и перевели игру в овертайм.


А в добавленное время точку в поединке поставил форвард "нефтяников" Леон Драйзайтль, шайба которого стала победной – 5:4.

Таким образом, "Эдмонтон" сравнял счет в финале Кубка Стэнли против "Флориды" (2:2).

Пятая встреча между этими командами пройдет 15 июня на канадском льду. 11 июня в третьей игре данной финальной серии "пантеры" забросили шесть шайб в ворота "Ойлерз".
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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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