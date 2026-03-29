#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Абиба Абужакынова подписала зарубежный контракт

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 03:40 Фото: Instagram/jenysjudoclub
Популярная дзюдоистка в весе до 48 кг Абиба Абужакынова подписала контракт с немецким брендом Ippon Gear, сообщает Zakon.kz.

После того как лидер женской сборной Казахстана по дзюдо официально объявила о помолвке, следом последовала и профессиональная новость. 28 марта на своей странице в Instagran бренд Ippon Gear объявил Абужакынову новым амбассадором.

"Мы гордимся тем, что приветствуем Абибу Абужакынову как первую спортсменку из Казахстана в нашей команде. Ее преданность делу, стойкость и чемпионское мышление идеально соответствуют духу команды. Добро пожаловать в команду, Абиба!" – говорится в сообщении бренда.

Фото: Instagram/ippongear_official

В свою очередь казахстанская дзюдоистка подчеркнула, что для нее большая честь и ответственность быть спортсменкой IPPONGEAR. Поскольку этот бренд олицетворяет качество, силу и настоящий дух дзюдо.

"Быть частью команды – значит представлять не только себя, но и ценности нашего спорта: дисциплину, уважение и постоянное стремление к победе", – отметила Абужакынова.

25 марта на фоне предстоящего замужества Абиба высказалась по поводу своей дальнейшей спортивной карьеры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: