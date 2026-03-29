Абиба Абужакынова подписала зарубежный контракт

Популярная дзюдоистка в весе до 48 кг Абиба Абужакынова подписала контракт с немецким брендом Ippon Gear, сообщает Zakon.kz.

После того как лидер женской сборной Казахстана по дзюдо официально объявила о помолвке, следом последовала и профессиональная новость. 28 марта на своей странице в Instagran бренд Ippon Gear объявил Абужакынову новым амбассадором.

"Мы гордимся тем, что приветствуем Абибу Абужакынову как первую спортсменку из Казахстана в нашей команде. Ее преданность делу, стойкость и чемпионское мышление идеально соответствуют духу команды. Добро пожаловать в команду, Абиба!" – говорится в сообщении бренда.

В свою очередь казахстанская дзюдоистка подчеркнула, что для нее большая честь и ответственность быть спортсменкой IPPONGEAR. Поскольку этот бренд олицетворяет качество, силу и настоящий дух дзюдо.

"Быть частью команды – значит представлять не только себя, но и ценности нашего спорта: дисциплину, уважение и постоянное стремление к победе", – отметила Абужакынова.

25 марта на фоне предстоящего замужества Абиба высказалась по поводу своей дальнейшей спортивной карьеры.