"ПСЖ" без шансов разгромил "Атлетико" на клубном чемпионате мира

В ночь на 16 июня на стадионе "Роуз Боул" в Калифорнии завершилась встреча французского "Пари Сен-Жермен" и мадридского "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Команды встретились в рамках первого тура группового этапа клубного чемпионата мира-2025. Счет игры 4:0. Он стал разгромно-уверенным для "ПСЖ".

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Чуть ранее свой матч группового этапа сыграли мюнхенская "Бавария" и новозеландский "Окленд".