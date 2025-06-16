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Спорт

"ПСЖ" без шансов разгромил "Атлетико" на клубном чемпионате мира

ПСЖ-Атлетико, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 05:00 Фото: Instagram/psg
В ночь на 16 июня на стадионе "Роуз Боул" в Калифорнии завершилась встреча французского "Пари Сен-Жермен" и мадридского "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Команды встретились в рамках первого тура группового этапа клубного чемпионата мира-2025. Счет игры 4:0. Он стал разгромно-уверенным для "ПСЖ".

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Чуть ранее свой матч группового этапа сыграли мюнхенская "Бавария" и новозеландский "Окленд".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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