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Спорт

"Астана" вырвала победу у "Актобе" и поднялась на третье место КПЛ-2026

Футбол Победа Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 09:55 Фото: Instagram/fca.astana
В прошедшие выходные прошли матчи 17-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в центральном противостоянии которого "Астана" у себя дома обыграла "Актобе" (3:2) и ворвалась в список призовой тройки турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля достигли подобного успеха волевым характером, проигрывая по ходу встречи. Поначалу они вели в счете, когда отличился Дмитрий Шомко.

Перед уходом на перерыв новичок "Актобе" Гиорги Зария восстановил равновесие, забив свой второй гол во втором матче подряд в составе "красно-белых".

Далее Артур Шушеначев вывел гостей вперед, но представитель столичного коллектива Иван Башич не дал гостям уйти далеко и снова сравнял цифры.

А вот в добавленное арбитром время победу "Астане" принес Станислав Басманов – 3:2.

Благодаря этой виктории подопечные Григория Бабаяна набрали 29 очков и поднялись на третье место таблицы КПЛ-2026.

Полсезона стоявший на этой строчке "Окжетпес" (Кокшетау) спустился на четвертую позицию, проиграв в прошедшем туре на выезде костанайскому "Тобылу" (1:3).

Тем самым по итогам всех матчей 17-го тура чемпионата страны расклад команд выглядит следующим образом.

Нельзя не подчеркнуть героический матч в прошедшем туре футболистов "Каспия", которые остановили беспроигрышную серию "Ордабасы" из 19 игр в этом сезоне.

Актауская дружина нанесла первое поражение клубу из Шымкента в 2026 году (3:2).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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