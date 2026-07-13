"Астана" вырвала победу у "Актобе" и поднялась на третье место КПЛ-2026
Хозяева поля достигли подобного успеха волевым характером, проигрывая по ходу встречи. Поначалу они вели в счете, когда отличился Дмитрий Шомко.
Перед уходом на перерыв новичок "Актобе" Гиорги Зария восстановил равновесие, забив свой второй гол во втором матче подряд в составе "красно-белых".
Далее Артур Шушеначев вывел гостей вперед, но представитель столичного коллектива Иван Башич не дал гостям уйти далеко и снова сравнял цифры.
А вот в добавленное арбитром время победу "Астане" принес Станислав Басманов – 3:2.
Благодаря этой виктории подопечные Григория Бабаяна набрали 29 очков и поднялись на третье место таблицы КПЛ-2026.
Полсезона стоявший на этой строчке "Окжетпес" (Кокшетау) спустился на четвертую позицию, проиграв в прошедшем туре на выезде костанайскому "Тобылу" (1:3).
Тем самым по итогам всех матчей 17-го тура чемпионата страны расклад команд выглядит следующим образом.
Нельзя не подчеркнуть героический матч в прошедшем туре футболистов "Каспия", которые остановили беспроигрышную серию "Ордабасы" из 19 игр в этом сезоне.
Актауская дружина нанесла первое поражение клубу из Шымкента в 2026 году (3:2).