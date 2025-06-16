Звезда "Ливерпуля" появился на своей свадьбе с бриллиантом в зубах
Как информирует Lanacion, 28-летний футболист вставил бриллианты в зубы перед свадьбой. Луис Диас обручился официальным браком с подругой Джеральдин Понс, с которой знаком последние 10 лет.
Семейная пара воспитывает двух дочерей. Памятное торжество прошло в городе Барранкилья (Колумбия).
Прибытие жениха и невесты в церковь было встречено толпой фанатов, которые скандировали имя футболиста и поздравляли его.
Фото: Instagram/luisdiaz19_
Среди приглашенных гостей на свадьбу были партнеры Диаса по сборной Колумбии: Хуан Куадрадо, Даниэль Муньос и Йерри Мина.
Также на мероприятии присутствовал экс-партнер по "Ливерпулю", Фабиньо вместе с супругой.
Это первое и большое радостное событие в семействе Диас после волнительной истории, которое произошло два года назад
Тогда представители повстанческой группировки украли отца футболиста и вернули его спустя 13 дней.