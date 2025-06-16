Чемпион Бразилии начал с победы КЧМ-2025 по футболу

Утром 16 июня состоялся матч группы B на клубном чемпионате мира по футболу, где сыграли бразильский "Ботафого" и "Сиэтл Саундерс" (США), сообщает Zakon.kz.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу чемпионов Бразилии благодаря голам Кунья Жайра и Игоря Жезуса. У американской команды отличился Алекс Ролдан.

По итогам стартового тура КЧМ-2025 "Ботафого" и "ПСЖ" лидируют в группе В, набрав по три очка. Парижане стоят выше бразильцев только из-за разницы мячей. За ними на третьей и четвертой строчке идут "Сиэтл" и мадридский "Атлетико".

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ в свою очередь разгромил "матрасников" – 4:0.

Клубный чемпионат мира продлится до 13 июля в США. В соревнованиях принимают участие 32 клуба из шести континентов, которые разделены на восемь групп по четыре команды.

Два лучших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.