Легенда бразильского футбола сделал свой выбор между Роналду и Месси

За последние четверть века специалисты и болельщики футбола задаются главным вопросом, кто же является лучшим игроком современности, спрашивая мнения знаменитых персон, сообщает Zakon.kz.

Свой взгляд по поводу этой дискуссии также высказал бывший капитан сборной Бразилии – Кака. Знаменитый полузащитник назвал своего фаворита в противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси в гонке лучшего футболиста всех времен.

"Победа на чемпионате мира ничего не меняет. Я выиграл все титулы, но я не лучший в истории. Месси гениален, но лучший и самый совершенный в истории – это Криштиану Роналду". Ветеран сборной Бразилии Кака

Если сопоставлять трофеи обоих звездных игроков, то 40-летний португалец Роналду становился чемпионом Европы, а также дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

37-летний аргентинец Месси побеждал на ЧМ-2022, дважды брал Кубок Америки, а также удостоился звания олимпийского чемпиона.

Также у них множество титулов на клубном уровне. При этом у Месси восемь "Золотых мячей", а у Роналду их пять.

Капитан сборной Аргентины сейчас выступает на КЧМ-2025 в США, где его "Интер Майами" 15 июня сыграл вничью с "Аль-Ахли" из Египта (0:0).