#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
512.44
593.15
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
512.44
593.15
6.52
Спорт

Легенда бразильского футбола сделал свой выбор между Роналду и Месси

Футбол Кака Лучший Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 14:47 Фото: Instagram/goatofsoccerworld
За последние четверть века специалисты и болельщики футбола задаются главным вопросом, кто же является лучшим игроком современности, спрашивая мнения знаменитых персон, сообщает Zakon.kz.

Свой взгляд по поводу этой дискуссии также высказал бывший капитан сборной Бразилии – Кака. Знаменитый полузащитник назвал своего фаворита в противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси в гонке лучшего футболиста всех времен.

"Победа на чемпионате мира ничего не меняет. Я выиграл все титулы, но я не лучший в истории. Месси гениален, но лучший и самый совершенный в истории – это Криштиану Роналду". Ветеран сборной Бразилии Кака

Если сопоставлять трофеи обоих звездных игроков, то 40-летний португалец Роналду становился чемпионом Европы, а также дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

37-летний аргентинец Месси побеждал на ЧМ-2022, дважды брал Кубок Америки, а также удостоился звания олимпийского чемпиона.

Также у них множество титулов на клубном уровне. При этом у Месси восемь "Золотых мячей", а у Роналду их пять.

Капитан сборной Аргентины сейчас выступает на КЧМ-2025 в США, где его "Интер Майами" 15 июня сыграл вничью с "Аль-Ахли" из Египта (0:0).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Ямаль вылетел в Бразилию для встречи с Неймаром
Спорт
12:25, Сегодня
Ямаль вылетел в Бразилию для встречи с Неймаром
Экс-тренер "Кайрата" возглавил клуб российской Премьер-лиги
Спорт
11:23, Сегодня
Экс-тренер "Кайрата" возглавил клуб российской Премьер-лиги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: