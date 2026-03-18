Карло Анчелотти рассказал о разнице современного футбола и 25-летней давности

Экс-главный тренер мадридского "Реала", ныне рулевой сборной Бразилии Карло Анчелотти высказал свое мнение о переменах, которые произошли в футболе за последние четверть века, сообщает Zakon.kz.

Итальянец ушел, как самый титулованный тренер в истории "сливочных", оставив после себя неизгладимое наследие.

66-летний специалист возглавил "пентакампионов" с целью выиграть для них шестой титул чемпионов мира.

"За последнее время футбол очень сильно изменился, стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, талантам сейчас сложнее себя проявить, чем это было ранее. Интенсивность возросла, но это не всегда означает большую зрелищность". Карло Анчелотти

В данное время подопечные Анчелотти начнут готовиться к двум товарищеским ответственным матчам. В преддверии ЧМ-2026 Бразилия сыграет в США против Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта).

На днях главный тренер бразильской сборной объявил предварительный список игроков на эти поединки, где отсутствовал Неймар, который пока не готов играть на высоком уровне.