Сенсация: "ПСЖ" сдался "Ботафого" на КЧМ-2025

20 июня французский "ПСЖ" встретился с "Ботафого" из Бразилии во втором туре клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на "Роуз Боул Стэдиуме" в Пасадене, штат Калифорния. Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу бразильцев.

Фанаты бразильцев не скрывали своих эмоций.

A TORCIDA DO GLORIOSO NA FIFA FAN ZONE COMEMORA MAIS UMA VITÓRIA NO MUNDIAL DE CLUBES! FOGOOOOOOOOO! 🔥🔥🔥#VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld



Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDpOc pic.twitter.com/B5zez43q1z — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 20, 2025

Также из предыдущих матчей этого игрового дня:

"Палмейрас" добил "Аль-Ахли" со счетом 2:0;

"Интер Майами" обыграл "Порту" со счетом 2:1.

Ранее Дональд Трамп неожиданно принял у себя в Овальном кабинете Белого дома итальянский футбольный клуб "Ювентус", а "Атлетико" обыграл "Сиэтл Саундерс".