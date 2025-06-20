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Спорт

Сенсация: "ПСЖ" сдался "Ботафого" на КЧМ-2025

&quot;ПСЖ&quot; - &quot;Ботафого&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 08:03 Фото: Instagram/botafogo
20 июня французский "ПСЖ" встретился с "Ботафого" из Бразилии во втором туре клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на "Роуз Боул Стэдиуме" в Пасадене, штат Калифорния. Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу бразильцев.

Фанаты бразильцев не скрывали своих эмоций.

Также из предыдущих матчей этого игрового дня:

  • "Палмейрас" добил "Аль-Ахли" со счетом 2:0;
  • "Интер Майами" обыграл "Порту" со счетом 2:1.

Ранее Дональд Трамп неожиданно принял у себя в Овальном кабинете Белого дома итальянский футбольный клуб "Ювентус", а "Атлетико" обыграл "Сиэтл Саундерс".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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