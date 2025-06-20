Сенсация: "ПСЖ" сдался "Ботафого" на КЧМ-2025
Фото: Instagram/botafogo
20 июня французский "ПСЖ" встретился с "Ботафого" из Бразилии во втором туре клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла на "Роуз Боул Стэдиуме" в Пасадене, штат Калифорния. Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу бразильцев.
Фанаты бразильцев не скрывали своих эмоций.
A TORCIDA DO GLORIOSO NA FIFA FAN ZONE COMEMORA MAIS UMA VITÓRIA NO MUNDIAL DE CLUBES! FOGOOOOOOOOO! 🔥🔥🔥#VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 20, 2025
Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDpOc pic.twitter.com/B5zez43q1z
Также из предыдущих матчей этого игрового дня:
- "Палмейрас" добил "Аль-Ахли" со счетом 2:0;
- "Интер Майами" обыграл "Порту" со счетом 2:1.
Ранее Дональд Трамп неожиданно принял у себя в Овальном кабинете Белого дома итальянский футбольный клуб "Ювентус", а "Атлетико" обыграл "Сиэтл Саундерс".
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