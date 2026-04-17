Мбаппе установил уникальный рекорд

16 апреля форвард "Реала" 27-летний Килиан Мбаппе отличился новым рекордом, сообщает Zakon.kz.

Он стал первым футболистом в истории, забившим десять мячей на выезде за один розыгрыш Лиги чемпионов. Об этом передает Transfer Markt.

Рекордный гол французского нападающего пришелся на ответный матч четвертьфинала с мюнхенской "Баварией". Это, однако, не помогло его команде, поскольку мадридцы проиграли со счетом 3:4 и вылетели из турнира.

"Невероятно, но это был 40-й гол Мбаппе в этом сезоне, и он продолжает блистать с момента своего громкого перехода в "Реал Мадрид" летом 2024 года. Этот гол также стал 70-м голом француза в Лиге чемпионов, а также обеспечил ему особый рекорд в самом престижном клубном турнире", – говорится в публикации.

Таким образом, забив гол в ворота "Баварии", Мбаппе стал первым игроком в истории, забившим 10 голов на выезде в одном сезоне Лиги чемпионов. В том числе, в игре с алматинским "Кайратом".

Фото: transfermarkt

10 апреля президент FIFA Джанни Инфантино подарил именную футболку президенту Турции Реджепу Эрдогану.