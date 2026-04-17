#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Мбаппе установил уникальный рекорд

Реал - Бавария, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 07:10 Фото: Instagram/realmadrid
16 апреля форвард "Реала" 27-летний Килиан Мбаппе отличился новым рекордом, сообщает Zakon.kz.

Он стал первым футболистом в истории, забившим десять мячей на выезде за один розыгрыш Лиги чемпионов. Об этом передает Transfer Markt.

Рекордный гол французского нападающего пришелся на ответный матч четвертьфинала с мюнхенской "Баварией". Это, однако, не помогло его команде, поскольку мадридцы проиграли со счетом 3:4 и вылетели из турнира.

"Невероятно, но это был 40-й гол Мбаппе в этом сезоне, и он продолжает блистать с момента своего громкого перехода в "Реал Мадрид" летом 2024 года. Этот гол также стал 70-м голом француза в Лиге чемпионов, а также обеспечил ему особый рекорд в самом престижном клубном турнире", – говорится в публикации.

Таким образом, забив гол в ворота "Баварии", Мбаппе стал первым игроком в истории, забившим 10 голов на выезде в одном сезоне Лиги чемпионов. В том числе, в игре с алматинским "Кайратом".

Фото: transfermarkt

10 апреля президент FIFA Джанни Инфантино подарил именную футболку президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: