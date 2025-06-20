Встреча двух суперзвезд "Барселоны" закончилась игрой на пляже

Нынешний лидер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль все-таки сумел встретиться в Бразилии с бывшим игроком "блауграны" Неймаром. Обе знаменитости "сине-гранатовых" сыграли в футволей на одном из местных пляжей, сообщает Zakon.kz.

Как известно, несколько дней назад 17-летний вингер каталонского коллектива прилетел в Бразилию для отдыха со своими друзьями.

Перед полетом в Южную Америку он намеревался встретиться с бывшим форвардом своей команды, который ныне выступает за легендарный "Сантос".

Запланированная встреча случилась накануне, о чем лично известил 33-летний бразильский футболист. Плюс к этому именитые игроки вместе сыграли в футволей, это одна из разновидностей игры, где применяются приемы футбола и волейбола на песке.

Ранее Ламин Ямаль высказался о Неймаре, как о своем кумире, настоящей суперзвезде и легенде.