Встреча двух суперзвезд "Барселоны" закончилась игрой на пляже
Фото: Instagram/neymarjr
Нынешний лидер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль все-таки сумел встретиться в Бразилии с бывшим игроком "блауграны" Неймаром. Обе знаменитости "сине-гранатовых" сыграли в футволей на одном из местных пляжей, сообщает Zakon.kz.
Как известно, несколько дней назад 17-летний вингер каталонского коллектива прилетел в Бразилию для отдыха со своими друзьями.
Перед полетом в Южную Америку он намеревался встретиться с бывшим форвардом своей команды, который ныне выступает за легендарный "Сантос".
Запланированная встреча случилась накануне, о чем лично известил 33-летний бразильский футболист. Плюс к этому именитые игроки вместе сыграли в футволей, это одна из разновидностей игры, где применяются приемы футбола и волейбола на песке.
Ранее Ламин Ямаль высказался о Неймаре, как о своем кумире, настоящей суперзвезде и легенде.
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