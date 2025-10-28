Ламин Ямаль хочет купить дом экс-звезды "Барсы" и певицы Шакиры

Главный талант мирового футбола и хавбек каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль планирует приобрести бывший особняк певицы Шакиры и легенды "блауграны" Жерара Пике, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Sport Es, 18-летний вингер "сине-гранатовых" хочет отдать 11 млн евро за дом экс-супружеской пары с дальнейшей его реконструкцией.

Особняк имеет общую площадь 3800 квадратных метров, внутри есть поле для футбола, библиотека, несколько бассейнов, спортзал и кинотеатр.

Дом находится в районе Эсплугес-де-Льобрегат, что неподалеку от тренировочной базы "Барселоны".

Близкие Ямаля хотят, чтобы он жил вдали от шума, а его жилище соответствовало всем нормам безопасности.

Фото: Instagram/lamineyamal

В итоге лидер сборной Испании станет владельцем одного из самых знаковых и популярных особняков Барселоны.

Соседями звезды "Барселоны" будут родители Жерара Пике, которые живут рядом.

Сам же Ямаль сейчас не в особо хорошем настроении, его клуб на днях проиграл в "эль-класико" "Реалу" со счетом 2:1.

Плюс в конце этого матча у него состоялась разборка с игроками мадридского клуба.