#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Спорт

Ламин Ямаль хочет купить дом экс-звезды "Барсы" и певицы Шакиры

Футбол Покупка Дома, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:00 Фото: Instagram/lamineyamal
Главный талант мирового футбола и хавбек каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль планирует приобрести бывший особняк певицы Шакиры и легенды "блауграны" Жерара Пике, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Sport Es, 18-летний вингер "сине-гранатовых" хочет отдать 11 млн евро за дом экс-супружеской пары с дальнейшей его реконструкцией.

Особняк имеет общую площадь 3800 квадратных метров, внутри есть поле для футбола, библиотека, несколько бассейнов, спортзал и кинотеатр.

Дом находится в районе Эсплугес-де-Льобрегат, что неподалеку от тренировочной базы "Барселоны".

Близкие Ямаля хотят, чтобы он жил вдали от шума, а его жилище соответствовало всем нормам безопасности.

Фото: Instagram/lamineyamal

В итоге лидер сборной Испании станет владельцем одного из самых знаковых и популярных особняков Барселоны.

Соседями звезды "Барселоны" будут родители Жерара Пике, которые живут рядом.

Сам же Ямаль сейчас не в особо хорошем настроении, его клуб на днях проиграл в "эль-класико" "Реалу" со счетом 2:1.

Плюс в конце этого матча у него состоялась разборка с игроками мадридского клуба.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Ламин Ямаль с раннего детства был знаком с Месси
07:47, 05 июля 2024
Ламин Ямаль с раннего детства был знаком с Месси
Ламин Ямаль выиграл приз лучшего молодого игрока мира – "Копа Трофи"
09:37, 29 октября 2024
Ламин Ямаль выиграл приз лучшего молодого игрока мира – "Копа Трофи"
Экс-игрок "Барселоны" Жерар Пике возвращается в футбол
12:21, 10 января 2024
Экс-игрок "Барселоны" Жерар Пике возвращается в футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: