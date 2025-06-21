Драмой завершился бой казахстанца Азата Максума с учеником Хабиба Нурмагомедова

В рамках первого в истории турнира UFC в Баку (Азербайджан) 21 июня состоялся один из самых ожидаемых боев вечера, в котором сошлись казахстанский боец Азат Максум (15-1) и представитель России, ученик Хабиба Нурмагомедова – Тагир Уланбеков (16-2).

Об этом пишет Sportarena.kz.

Максум вышел на замену японцу Кедзи Хоригути, отказавшемуся от участия в бою по медицинским показаниям менее чем за месяц до турнира. Несмотря на короткое время на подготовку, казахстанец продемонстрировал высокий уровень сопротивления.

В первом раунде бой проходил преимущественно в стойке. Уланбеков, которого в октагон сопровождал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, действовал хладнокровно и точнее, однако Максум отвечал активными контратаками и не давал сопернику ощутимого преимущества.

Во втором раунде инициатива перешла к Уланбекову – Максум стал чаще пропускать удары, однако сумел несколько раз удачно попасть, открыв рассечение над правым глазом россиянина. За 40 секунд до конца раунда казахстанец оказался за спиной соперника, но развить успех не удалось.

В третьем раунде Уланбеков акцентировал внимание на борьбе и контроле в партере, однако Максум также отметился зрелищными эпизодами, включая эффектный апперкот и мощный бросок в концовке поединка.

Несмотря на плотный и конкурентный бой, судьи единогласно отдали победу Тагиру Уланбекову. Таким образом, он одержал 17-ю победу в карьере и продолжает укреплять позиции в наилегчайшем дивизионе UFC.

А ранее стало известно, что Анна Данилина пробилась в финал WTA в Великобритании.

