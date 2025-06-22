Сможет ли Бублик обыграть Медведева после шести личных поражений подряд

Вечером 22 июня 2025 года в немецком Галле состоится один из интереснейших финалов июня в мужском теннисном профессиональном туре (ATP), где титул разыграют казахстанец Александр Бублик и Даниил Медведев (Россия), сообщает Zakon.kz.

Наш теннисист подошел к финальному матчу Terra Wortmann Open-500 из шести поражений подряд в личных противостояниях с россиянином.

Ни разу до этого момента Бублик не обыгрывал Медведева, поединок в Галле будет их седьмой встречей. К тому же надо заметить, что оба теннисиста впервые в 2025 году пробились в финал на уровне ATP-Тура.

Первая ракетка Казахстана накануне в полуфинале немецких состязаний одержал волевую победу над другим россиянином – Кареном Хачановым (№22 ATP) со счетом 4:6, 7:5 (7:5), 6:4.

Это была их вторая очная встреча и теперь счет стал равным – 1:1.

"Больше года не выходил в финал и вернуться в него на турнире, где выиграл крупнейший титул в карьере, очень много для меня значит. Проделал большую работу, преодолел много препятствий. Очень доволен. Соперник провел невероятный турнир. У меня был один мини-брейк и один провал в его сосредоточенности в третьем сете, больше он мне ничего не дал. Так что мне нужно было использовать шансы, и я это сделал". Александр Бублик

Теперь у Александра Бублика будет седьмая попытка обыграть Даниила Медведева (№11 ATP).

"Он последний российский игрок, которого я еще не обыгрывал. Я их всех победил, включая Карена. Даниил был проклятием всю мою карьеру. Но как мне сказал мудрый человек, чем больше ты кому-то проигрываешь, тем больше математических шансов, что в следующий раз ты победишь. Будем надеяться, что мне повезет в этот раз". Александр Бублик

Здесь необходимо напомнить, что два года назад лидер сборной Казахстана уже становился чемпионом турнира в Галле.

Финальное сражение Terra Wortmann Open-2025 начнется в 18:00 22 июня по казахстанскому времени.