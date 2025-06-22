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Спорт

Бублик стал 30-й ракеткой мира и заработал более 280 млн тенге в Галле

Теннис 30 Ракетка Мира, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 21:15 Фото: Instagram/atptour
22 июня Александр Бублик второй раз в своей карьере выиграл международный турнир из серии ATP 500. Ему не было равных на TERRA WORTMANN OPEN-2025, за что он получил 471 тыс. евро призовых (283 146 360 тенге), сообщает Zakon.kz.

Конечно же, не обошлось без солидных рейтинговых очков. В немецком Галле Бублик накопил 450 баллов, что позволило ему прыгнуть сразу на 13 позиций вверх.

23 июня Александр поднимется на 30-ю строчку обновленного мирового рейтинга ATP.

Час назад в захватывающем и высококлассном финале 27-летний казахстанец победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6(4). На тай-брейке второго сета первая ракетка выиграл шесть очков подряд и реализовал свой первый матчбол, обеспечив долгожданный триумф.

Пока на Центральном корте раздавались неистовые крики, сам победитель рухнул на землю, скрывая эмоции от зрителей.

"Это очень особенное место для меня, я уже дважды побеждал здесь и с нетерпением жду будущего сезона. У меня был очень тяжелый период, был близок к тому, чтобы все бросить, потому что теннис не приносил мне удовольствия. И вот теперь такое происходит. У меня слов нет. Это одна из лучших побед в моей карьере".Александр Бублик

На церемонии чествования призеров турнира Медведев и Бублик облили друг друга шампанским.

Это второй титул Бублика в Галле, ранее он уже праздновал на OWL Arena в 2023 году, когда победил Андрея Рублева в трех сетах. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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