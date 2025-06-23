"Реал" вдесятером обыграл "Пачуку" и подарил первую победу Хаби Алонсо

В ночь на 23 июня испанский футбольный клуб "Реал" одержал первую победу под руководством Хаби Алонсо. Это случилось во втором туре клубного чемпионата мира против "Пачуки" из Мексики, сообщает Zakon.kz.

При этом мадридский коллектив уверенно переиграл соперника со счетом 3:1, играя на одного футболиста меньше почти весь матч.

Уже на седьмой минуте поединка Рауль Асенсио был удален с поля за фол последней надежды, сбив с ног форварда "Пачуки" – Хосе Саломона Рондона.

Однако это не помогло мексиканцам, а наоборот, разозлило игроков королевского клуба, которые трижды поразили ворота оппонента.

Сначала Джуд Беллингем открыл счет, затем Арда Гюлер удвоил преимущество. Во втором тайме Федерико Вальверде довел результат до разгрома – 3:0.

"Пачука" все же сумела забить гол престижа благодаря усилиям Элиаса Монтьеля.

"Очень важная победа, ценим ее из-за всего контекста, в котором она добыта. Почти весь матч провели в меньшинстве, это тяжело, и я доволен тем, насколько умно действовали. Красная карточка – это печально, ошибка, которая оказала решающее влияние на всю игру. От нее изменился весь подход, такие ситуации должны служить уроком. Лучше пропустить первыми, чем весь матч играть вдесятером. Обсудим с Асенсио удаление, надо стараться избегать подобного, остальное же мне понравилось". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Это был второй матч "Реала" под руководством Алонсо, где он добился первой победы в качестве главного тренера.

Как известно, дебютная игра против саудовского "Аль-Хилаля" на КЧМ-2025 завершилась вничью – 1:1.

Далее 27 июня "сливочные" в третьем туре группового раунда текущего турнира встретятся с австрийским коллективом – "Ред Булл Зальцбург".