"Реал" вдесятером обыграл "Пачуку" и подарил первую победу Хаби Алонсо
При этом мадридский коллектив уверенно переиграл соперника со счетом 3:1, играя на одного футболиста меньше почти весь матч.
Уже на седьмой минуте поединка Рауль Асенсио был удален с поля за фол последней надежды, сбив с ног форварда "Пачуки" – Хосе Саломона Рондона.
Однако это не помогло мексиканцам, а наоборот, разозлило игроков королевского клуба, которые трижды поразили ворота оппонента.
Сначала Джуд Беллингем открыл счет, затем Арда Гюлер удвоил преимущество. Во втором тайме Федерико Вальверде довел результат до разгрома – 3:0.
"Пачука" все же сумела забить гол престижа благодаря усилиям Элиаса Монтьеля.
"Очень важная победа, ценим ее из-за всего контекста, в котором она добыта. Почти весь матч провели в меньшинстве, это тяжело, и я доволен тем, насколько умно действовали. Красная карточка – это печально, ошибка, которая оказала решающее влияние на всю игру. От нее изменился весь подход, такие ситуации должны служить уроком. Лучше пропустить первыми, чем весь матч играть вдесятером. Обсудим с Асенсио удаление, надо стараться избегать подобного, остальное же мне понравилось".Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо
Это был второй матч "Реала" под руководством Алонсо, где он добился первой победы в качестве главного тренера.
Как известно, дебютная игра против саудовского "Аль-Хилаля" на КЧМ-2025 завершилась вничью – 1:1.
Далее 27 июня "сливочные" в третьем туре группового раунда текущего турнира встретятся с австрийским коллективом – "Ред Булл Зальцбург".