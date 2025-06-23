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Спорт

Трагедией закончился чемпионский матч по футболу в Алжире

Футбол Трагедия Стадион, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 14:27 Фото: Instagram/mcalger.officiel
В прошедшие выходные на праздновании чемпионского титула футбольного клуба "МК Алжир" обрушилась одна из трибун с болельщиками. В ходе инцидента погибли три человека и более 80 получили различные ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RMC Sport, клуб "МК Алжир" сыграл вничью с командой "Магра" (0:0) и завоевал золотые медали чемпионата страны.

После матча началась церемония празднования чемпионства, во время которой десятки фанатов алжирского коллектива упали с одной из трибун стадиона.

Не выдержало ограждение безопасности, в результате чего часть конструкции была сломана.

Церемония вручения трофеев сразу же была отменена. В данное время ведется расследование обстоятельств трагедии.

По заявлению властей Алжира, умерли три человека и свыше 80 получили травмы в результате этого происшествия.

Три года назад 17 болельщиков погибли в драке во время матча чемпионата Мексики.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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