Только "Лацио" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА

В ночь на 24 января завершились игры седьмого тура общего этапа Лиги Европы, по итогам которого определился единственный клуб, досрочно забронировавший себе место в 1/8 финала турнира. Этим коллективом стал итальянский "Лацио", сообщает Zakon.kz.

Римская команда лидировала в таблице общего этапа данного турнира с самого начала и к седьмому туру набрала 19 очков, что гарантировало им место в весенней стадии плей-офф.

В предпоследнем туре Лиги Европы "орлы" у себя дома переиграли испанский "Реал Сосьедад" – 3:1.

Заключительный тур общего этапа Лиги Европы пройдет 30 января, где "Лацио" сыграет на выезде с португальской "Брагой".



На оставшиеся прямые путевки в 1/8 финала второго по значимости клубного турнира Европы претендуют "Айнтрахт", "Атлетик", "Манчестер Юнайтед", "Лион", "Тоттенхэм", "Андерлехт" и ФКСБ.

Эти семь кандидатов по-разному сыграли в предпоследнем туре Лиги Европы и теперь будут ждать удачного итога 30 января, когда финишируют матчи общего этапа.