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Спорт

Месси сыграет против своего бывшего клуба в плей-офф КЧМ-2025

Футбол Плей-офф ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 09:38 Фото: Instagram/intermiamicf
24 июня завершились все матчи предварительного раунда клубного чемпионата мира по футболу в подгруппе А. По итогам этих игр "Интер Майами" Лионеля Месси пробился в 1/8 финала турнира, где сразится с французским ПСЖ, где ранее выступал аргентинец, сообщает Zakon.kz.

"Интер Майами" в рамках матчей третьего тура КЧМ-2025 сыграл вничью с бразильским "Палмейрасом" – 2:2. 

Благодаря этому результату клуб Месси занял второе место в своей подгруппе с активом в пять очков. Такое же количество баллов (5) накопил "Палмейрас", но опередил клуб из Флориды за счет лучшей разницы голов.

Нельзя не подчеркнуть, что по ходу встречи команда Хавьера Маскерано вела со счетом 2:0. Однако бразильцы сумели уйти от поражения. 

В итоге к этому часу стали известны первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025.

28 июня в Филадельфии померятся силами представители чемпионата Бразилии – "Палмейрас" и "Ботафого".

А спустя сутки на поле Атланты путевку в четвертьфинал турнира разыграют ПСЖ и "Интер Майами".

Стоит напомнить, что капитан американской дружины Лионель Месси ранее защищал честь чемпиона Франции.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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