Кукушкин и Скатов завершили свои выступления на "Уимблдоне-2025"

25 июня на кортах Лондона прошли матчи квалификационного раунда Открытого чемпионата Великобритании по теннису с участием трех представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Для двух наших теннисистов стадия полуфинала "Уимблдона" стала непреодолимым барьером. Пакуют свои чемоданы и едут домой Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов.

Старожил казахстанской сборной Кукушкин в упорном противостоянии не сумел переиграть датчанина Аугуста Хольмгрена (№195 ATP). Трехсетовый матч закончился в пользу 27-летнего скандинава – 4:6, 7:6, 6:2.

Параллельно с этой игрой завершил свой поединок Тимофей Скатов, которому не под силу было одолеть бельгийца Александера Блокса. 29-й сеяный квалификационных состязаний отпраздновал успех в двух партиях – 6:4, 7:5.

Но все же один из наших мастеров большой ракетки сумел проскользнуть в финал отборочных игр "Уимблдона-2025". Этим счастливчиком стал актауский спортсмен Бейбит Жукаев, который в яркой схватке победил опытного немца Янника Ханфмана.