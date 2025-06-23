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Спорт

Известны первые результаты матчей с участием казахстанцев на "Уимблдоне-2025"

Теннис Матч Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 16:53 Фото: Instagram/skatov_timofey
23 июня на травяных кортах Лондона стартовали квалификационные игры Открытого чемпионата Великобритании по теннису. В программу первого игрового дня отборочного раунда "Уимблдона" вошли четыре представителя сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В 15:00 по казахстанскому времени сразу на трех площадках британского чемпионата начали свои игры Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко.

Первым свой поединок на кортах Лондона завершил Дмитрий Попко, которому не повезло в противостоянии с аргентинцем Романом Андресом Бурручага (№133 ATP) – 2:6, 1:6.

Далее проявил себе уроженец Петропавловска Тимофей Скатов, который сумел обыграть 30-летнего итальянца Стефано Наполитано (№684 ATP).

Встреча продолжительностью в 1 час и 24 минуты обернулась успехом для нашего теннисиста – 6:1, 6:4.

В эти минуты на корте №13 сражается старожил казахстанской сборной Михаил Кукушкин, которому попался нелегкий соперник в лице бразильца Тьяго Селбота Уайлда (120-я ракетка мира).

Уступив стартовый сет 4:6, далее наш спортсмен взял вверх во второй партии – 6:4. Сейчас идет решающий игровой отрезок.

Между тем триумфатор турнира в Галле Александр Бублик стал 30-м номером мирового рейтинга и будет посеян в основной сетке "Уимблдона". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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