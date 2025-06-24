Обладатель Кубка Англии по футболу подписал голкипера сборной Аргентины

Действующий и сенсационный обладатель Кубка Англии футбольный клуб "Кристал Пэлас" объявил о своем первом новичке на будущий сезон, которым стал аргентинский вратарь Вальтер Бенитес, сообщает Zakon.kz.

Информацию о переходе 32-летнего вратаря сборной Аргентины в статусе свободного агента распространила пресс-служба лондонского коллектива.

Последние три сезона Вальтер Бенитес защищал честь голландского ПСВ, контракт с которым закончится 30 июня. Аргентинский голкипер достанется "орлам" бесплатно.

В прошедшем сезоне Бенитес сыграл 46 матчей за ПСВ во всех турнирах, где пропустил 64 гола, а в 10 играх оставил свои ворота неприкосновенными.

В ночь на 18 мая ФК "Кристал Пэлас" сенсационно победил "Манчестер Сити" и впервые завоевал Кубок Англии.

