Обладатель Кубка Англии по футболу подписал голкипера сборной Аргентины
Фото: Instagram/CPFC
Действующий и сенсационный обладатель Кубка Англии футбольный клуб "Кристал Пэлас" объявил о своем первом новичке на будущий сезон, которым стал аргентинский вратарь Вальтер Бенитес, сообщает Zakon.kz.
Информацию о переходе 32-летнего вратаря сборной Аргентины в статусе свободного агента распространила пресс-служба лондонского коллектива.
Последние три сезона Вальтер Бенитес защищал честь голландского ПСВ, контракт с которым закончится 30 июня. Аргентинский голкипер достанется "орлам" бесплатно.
В прошедшем сезоне Бенитес сыграл 46 матчей за ПСВ во всех турнирах, где пропустил 64 гола, а в 10 играх оставил свои ворота неприкосновенными.
В ночь на 18 мая ФК "Кристал Пэлас" сенсационно победил "Манчестер Сити" и впервые завоевал Кубок Англии.
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