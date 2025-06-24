Главный фаворит КЧМ-2025 выиграл группу и вышел в плей-офф турнира
Фото: Instagram/psg
Победитель Лиги чемпионов-2025 французский ПСЖ занял первое место в подгруппе В клубного чемпионата мира, опередив "Ботафого", "Атлетико" и "Сиэтл Саундерс", сообщает Zakon.kz.
В заключительном третьем туре текущих соревнований дружина Луиса Энрике переиграла местный "Сиэтл" со счетом 2:0.
Этот успех позволил чемпиону Франции занять первое место в квартете В, набрав шесть очков.
В поединке против "Саундерс" счет открыл Хвича Кварацхелия, а точку поставил Ашраф Хакими – 2:0.
Благодаря дополнительным показателям "парижане" оказались на вершине турнирной таблицы, обогнав бразильский "Ботафого".
Теперь французский коллектив в 1/8 финала КЧМ-2025 встретится с "Интер Майами", а "Ботафого" сразится в бразильском дерби с "Палмейрасом".
К этой минуте уже определены восемь участников плей-офф КЧМ-2025.
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