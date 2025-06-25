"Бенфика" одержала историческую победу над "Баварией" на КЧМ-2025

В ночь на 25 июня состоялись решающие поединки клубного чемпионата мира в группе С, где отношения выясняли немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика" за первое место в данном квартете, сообщает Zakon.kz.

Итогом встречи двух ведущих футбольных клубов Европы стала минимальная победа представителей Португалии – 1:0. Здесь надо подчеркнуть, что "орлы" впервые в своей истории сумели переиграть мюнхенский суперклуб.

За 13 предыдущих матчей "Бавария" праздновала успех в 10-ти встречах и три поединка завершились вничью.

Благодаря исторической победе "Бенфика" пробилась в плей-офф с первого места в группе C, набрав семь очков.

А мюнхенская дружина также завоевала путевку в следующий раунд соревнований, но уже со второй позиции (шесть баллов).

Теперь в 1/8 финала КЧМ-2025 "Бенфика" сразится с лондонским "Челси", а "Баварии" предстоит встреча с бразильским "Палмейрасом".