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Спорт

"Бенфика" одержала историческую победу над "Баварией" на КЧМ-2025

Футбол Победа КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 10:56 Фото: Instagram/fcbayern
В ночь на 25 июня состоялись решающие поединки клубного чемпионата мира в группе С, где отношения выясняли немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика" за первое место в данном квартете, сообщает Zakon.kz.

Итогом встречи двух ведущих футбольных клубов Европы стала минимальная победа представителей Португалии – 1:0. Здесь надо подчеркнуть, что "орлы" впервые в своей истории сумели переиграть мюнхенский суперклуб.

За 13 предыдущих матчей "Бавария" праздновала успех в 10-ти встречах и три поединка завершились вничью.    

Благодаря исторической победе "Бенфика" пробилась в плей-офф с первого места в группе C, набрав семь очков.

А мюнхенская дружина также завоевала путевку в следующий раунд соревнований, но уже со второй позиции (шесть баллов).

Теперь в 1/8 финала КЧМ-2025 "Бенфика" сразится с лондонским "Челси", а "Баварии" предстоит встреча с бразильским "Палмейрасом".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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