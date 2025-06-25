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Спорт

Абужакынова, Сметов и Кыргызбаев оказались в числе 10 сильнейших дзюдоистов мира

Абужакынова, Сметов и Кыргызбаев оказались в числе 10 сильнейших дзюдоистов мира, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 20:04 Фото: Zakon.kz
Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг спортсменов после завершившегося в Будапеште (Венгрия) чемпионата мира. Согласно обновленным данным, трое казахстанцев вошли в топ-10 сильнейших дзюдоистов в своих весовых категориях, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, что в женском зачете Абиба Абужакынова (48 кг), которая впервые в истории казахстанского дзюдо вышла в финал чемпионата мира и завоевала "серебро", поднялась на две строчки и с 5662 очками заняла второе место в рейтинге.

Среди мужчин олимпийский чемпион Парижа, чемпион мира Елдос Сметов, несмотря на то, что в этом году еще не выходил на татами, по-прежнему сохраняет девятую позицию в мировом рейтинге.

Также бронзовый призер Олимпиады в Париже и серебряный медалист чемпионата мира Гусман Кыргызбаев благодаря своему выступлению на чемпионате мира поднялся сразу на семь позиций и вошел в топ-10 лучших дзюдоистов мира.

Кроме того, в категории до 60 кг Магжан Шамшадин поднялся на 19-е место, а Абылайхан Жубаназар (81 кг) и Нурлыхан Шархан (100 кг) сохранили свои позиции – 14-е и 26-е места, соответственно. Мейирлан Максим, выступивший в весе до 90 кг, совершил рывок на 36 позиций вверх и теперь занимает 41-е место. Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира он уступил четырехкратному чемпиону мира (три из них в командном зачете) японцу Гоки Тадзиме.

Ерасыл Кажыбаев, выступающий в категории свыше 100 кг, также улучшил свое положение после мирового первенства. Он поднялся на семь позиций и вошел в топ-20 мирового рейтинга.

Отметим, что в столице Венгрии Будапеште 20 июня завершился чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. По итогам соревнований национальная сборная Казахстана завоевала историческую серебряную медаль и заняла 11-е место в общекомандном зачете.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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