Суперкомпьютер назвал потенциального победителя КЧМ-2025 по футболу

В ночь на 9 июля пройдет первый полуфинальный поединок клубного чемпионата мира по футболу, который в эти дни состоится в США. Первую путевку в финал турнира разыграют "Флуминенсе" (Бразилия) и "Челси" (Англия), сообщает Zakon.kz.

Спустя сутки в другом полуфинале КЧМ-2025 состоится сражение французского ПСЖ и мадридского "Реала".

До начала предстоящих игр Суперкомпьютер Opta назвал команду Луиса Энрике главным претендентом на победу в данном турнире.

Шансы ПСЖ на завоевание трофея оцениваются с вероятностью в 39,33%. На второй строчке текущего рейтинга стоит лондонский "Челси" – 33,27%.

Еще одним реальным кандидатом на победу в этом турнире видят "Реал" (24,67%). Что касаемо "Флуминенсе", то в успех южноамериканцев не особо верят (2,72%).

Возможности "парижан" увеличились после того как, они 6 июля вдевятером обыграли "Баварию" в 1/4 финала КЧМ-2025.