Финалист Лиги чемпионов УЕФА завоевал путевку в 1/8 финала КЧМ-2025

26 июня на клубном чемпионате мира по футболу подведены итоги группового раунда в квартете E. Лучшей командой по результатам трех туров был признан итальянский "Интер", сообщает Zakon.kz.

Финалист прошедшего сезона Лиги чемпионов УЕФА в решающем туре обыграл аргентинский "Ривер Плейт" (2:0) и добился выхода в плей-офф КЧМ-2025 с первой позиции в группе Е.

Нужно подчеркнуть, что представитель аргентинского чемпионата заканчивал поединок двумя красными карточками. Сначала был удален защитник "Ривер Плейт" Лукас Мартинес Куарта, а с финальным свистком был наказан Гонсало Монтьель.

Благодаря этой победе итальянский клуб вышел в плей-офф турнира, где его ждет бразильский "Флуминенсе".

Второе место в подгруппе Е занял мексиканский "Монтеррей". Клуб знаменитого испанца Серхио Рамоса в третьем туре разгромил "Урава Ред Даймондс" (Япония) – 4:0.

В итоге 30 июня в американском городе Шарлотт встретятся "Интер" и "Флуминенсе". А спустя сутки в Атланте между собой сыграют дортмундская "Боруссия" и "Монтеррей".