Овечкин номинирован на престижную награду в мире спорта

Американский канал ESPN объявил список номинантов на престижную премию ESPYS в области спорта, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин номинирован на приз "Лучший рекорд".

На приз лучшему игроку года в НХЛ претендует Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), а за звание лучшего бойца UFC поборется Ислам Махачев. Также среди номинантов оказались Александр Усик ("Лучший боксер") и Арина Соболенко ("Лучший теннисист").

Итоги премии станут известны 17 июля, ведущим церемонии станет комик Шейн Гиллис.

Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта (ESPY) – награда, которая присуждается американской вещательной телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных, командных и других спортивных достижений в течение календарного года, предшествующего этой ежегодной церемонии.

Ранее Александр Овечкин показал, где сможет работать после завершения карьеры.