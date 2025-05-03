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Спорт

Овечкина не стали номинировать на знаменитую премию

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 02:59 Фото: Instagram/capitals
Национальная хоккейная лига объявила номинантов на "Билл Мастертон Трофи", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, награду "Билл Мастертон Трофи" ежегодно вручают хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.

Номинантами в этом году стали: голкипер "Миннесоты Уайлд" Марк-Андре Флёри, форвард "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландеског и нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Шон Монахан.

Команда российского нападающего Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" номинировала на "Билл Мастертон Трофи" своего капитана команды. В нынешнем сезоне Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, однако он в список номинантов не вошел.

Ранее стала известна первая полуфинальная пара Западной конференции плей-офф НХЛ.

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Аксинья Титова
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