Овечкина не стали номинировать на знаменитую премию

Национальная хоккейная лига объявила номинантов на "Билл Мастертон Трофи", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, награду "Билл Мастертон Трофи" ежегодно вручают хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.

Номинантами в этом году стали: голкипер "Миннесоты Уайлд" Марк-Андре Флёри, форвард "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландеског и нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Шон Монахан.

Команда российского нападающего Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" номинировала на "Билл Мастертон Трофи" своего капитана команды. В нынешнем сезоне Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, однако он в список номинантов не вошел.

Ранее стала известна первая полуфинальная пара Западной конференции плей-офф НХЛ.